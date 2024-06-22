Збірна України провела відкрите тренування — Ярмоленко та Циганков займалися індивідуально

Футболісти збірної України провели тренування після матчу 2 туру чемпіонату Європи проти Словаччини (1:2), 15 хвилин якого мали змогу побачити представники ЗМІ.

Слід відзначити, не всі гравці брали участь у занятті. Забарний, Шапаренко, Бражко, Зінченко, Мудрик, Судаков, Довбик, Зубков та Матвієнко, ймовірно, отримали вихідний, аби перепочити після матчу зі Словаччиною.

А ось Ярмоленко та Циганков тренувалися за індивідуальною програмою.

Однак якщо Циганков відновлюється після пошкодження, то Ярмоленко сам вирішив тренуватися у такий спосіб — з лідером збірної України все добре.

Спочатку команда разом із головним тренером пробігла кілька кіл, а потім воротарі працювали за власною програмою, а польові гравці під наглядом Реброва займалися окремо.

Нагадаємо, що 26 червня збірна України проведе завершальний матч групового етапу Євро. Суперником буде Бельгія, а гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.