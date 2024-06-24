Вже можете залишити головного тренера: Миколенко розповів про свій стан перед матчем з Бельгією

Захисник збірної України Віталій Миколенко повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це він розповів на пресконференції.

"Доброго дня. Ви вже можете залишити головного тренера — я тренуюся з командою повних два дні. Я дуже радий, що повернувся на футбольне поле і у звичайному режимі готуюся до матчу з Бельгією", — сказав Миколенко.

Вирішальний поєдинок групового етапу Євро-2024 проти Бельгії відбудеться у середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.