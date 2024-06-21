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Ребров: Головне, що ми показали свій дух

Игорь Чернявский — 21 червня, 18:31
Ребров: Головне, що ми показали свій дух

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що запасні змогли покращити гру команду в другому таймі матчу проти Словаччини.

Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже задоволений гравцями. Ми дуже добре відреагували на пропущений гол. Ми зробили певні зміни в нашому пресингу. Гравці, які вийшли на заміну, покращили нашу гру. Головне, що ми показали свій дух. Ми справді намагалися змінити результат і заслужити перемогу", — сказав Ребров.

Після другого туру в активі збірної України три очки. Все вирішиться наступної середи, 26 червня, у матчі проти Бельгії.

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