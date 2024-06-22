Пучков: Потрібно грати з Бельгією лише на перемогу

Колишній український футболіст та тренер Сергій Пучков вважає, що для виходу з групи E на чемпіонаті Європи-2024 збірній України потрібно перемагати Бельгію.

Його слова передає UA Футбол.

"Боротьба буде до останнього туру. Може таке статися, що перед ним у всіх чотирьох команд виявиться по три очка, а це унікальна ситуація. Щоправда, як я вже сказав, все залежатиме від поєдинку бельгійців з румунами. А якщо говорити про наші шанси щодо виходу із групи, то аби гарантувати це, команді Сергія Реброва потрібно неодмінно грати з Бельгією лише на перемогу", — сказав фахівець.

Нагадаємо, 26 червня збірна України проведе завершальний матч групового етапу Євро-2024 з футболу. Суперником буде Бельгія, а гра розпочнеться о 19.00 за київським часом.