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Ексзахисник Шахтаря відхрестився від скандальної заяви про Степаненка

Игорь Чернявский — 19 червня, 17:28
Ексзахисник Шахтаря відхрестився від скандальної заяви про Степаненка

Насправді Разван Рац не говорив, що Тарасу Степаненку слід завершувати кар’єру.

Про це ексзахисник Шахтаря та збірної Румунії розповів у коментарі журналісту Ігорю Бурбасу.

"Я хотів би прояснити те, що відбувалося у ЗМІ протягом останньої доби є абсолютно неправильним та вирваним з контексту.
Стосовно Степаненка, з яким я щойно поговорив приблизно пів години тому.

Насправді він мій гарний друг, якого я поважаю як людину, так і футболіста, мій колишній колега та гарний друг. Те, що з'явилося це все взагалі вирване з контексту.

ЗМІ запитали мене про Степаненка та інших гравців, яким вже понад 30 років. Це було провокативне запитання, на яке я відповів: "Якщо що, то я сам зателефоную Степаненку, бо він мій гарний друг". Це було сказано жартома", — сказав Рац.

Нагадаємо, Разван і Тарас разом виступали за Шахтар на початку 2010-х.

Збірна України з футболу Рац Тарас Степаненко

Рац

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