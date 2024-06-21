Левченко назвав ключового гравця збірної України у матчі з Словаччиною

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, феноменальна гра Анатолія Трубіна дозволила національній команді святкувати перемогу над Словаччиною (2:1) у другому турі Євро-2024.

Цитує Левченка Tribuna.

"Думаю, у першому таймі придивлялися, як нам треба грати. Дивилися, як треба оборонятися. Бо Словаччина дуже добре грала у першому таймі. Якби не Трубін — ми б зараз так не раділи. Бо після 0:2 або 0:3 сумніваюся, що ми б повернулися до такого рахунку. Тому треба подякувати Трубіну, що він провів дуже шикарний матч. Як він нас витягнув за вуха.

Для мене разом з Яремчуком — це герої матчу. Мені здається, ми почали спокійно грати, дуже придивлятися. Кілька помилок були дзвіночками, а ця помилка з перельотом м’яч та логічний гол словаків — було дуже неприємно.

Якщо дивитися другий тайм – ми повністю переграли словаків. Тут вже треба подякувати Реброву, який не став грати у два нападники, а випустив Яремчука. Якщо перший момент він запоров, то другий так круто зробив, забив такий крутий гол — здається, це треба записати в актив як один з найкращих голів технічно. Бо такий прийом м’яча, контроль — за це треба подякувати йому.

Два контрастні тайми. Перші 30 хвилин ми грали невпевнено. Але потім ми включилися — це каже, що в нас все це є, але треба діставати з глибини", — сказав Левченко.