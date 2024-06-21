Хведеліані: Гравці збірної України під великим тиском
— 21 червня, 22:24
Відомий грузинський футбольний експерт Іраклій Хведеліані поділився з Чемпіоном своїми думками щодо гри збірної України проти збірної Словаччини в другому колі Євро-2024.
"По-перше, вітаю всю Україну, увесь український народ з надважливою перемогою! Ця перемога дуже важлива для вашої країни та для перспектив збірної продовжити боротьбу в плей-оф. Для мене стала сюрпризом поява Тимчика, Бражка та Трубіна у стартовому складі. Команда проявила характер та змогла створити камбек. У першому таймі було дуже багато помилок у передачах, позиційних, особливо на правому фланзі захисту — Тимчик почувався невпевнено. Попри гол і результативну передачу мені не дуже сподобалось як грав Шапаренко.
Ще до Євро я говорив, що Яремчук може стати «золотою» заміною для «синьо-жовтих», так воно і сталося. Вихід Яремчука дуже посилив гру, тим більше вони були вже втомлені протистоянням з потужним Довбиком. Гол Яремчука — топ рівень індивідуальної майстерності.
Думаю, українцям вдалося переламати хід поєдинку завдяки швидкості, яка з’явилася під кінець першого тайму. Що стосується початку матчу, думаю дуже великий тиск на українських футболістів. Вони розуміли, що в разі негативного результату, можуть швидко поїхати додому", — сказав спеціаліст.
Нагадаємо, збірна України завдяки голам Шапаренка та Яремчука змогла вирвати перемогу (1:2).