Хведеліані: Гравці збірної України під великим тиском

Відомий грузинський футбольний експерт Іраклій Хведеліані поділився з Чемпіоном своїми думками щодо гри збірної України проти збірної Словаччини в другому колі Євро-2024.

"По-перше, вітаю всю Україну, увесь український народ з надважливою перемогою! Ця перемога дуже важлива для вашої країни та для перспектив збірної продовжити боротьбу в плей-оф. Для мене стала сюрпризом поява Тимчика, Бражка та Трубіна у стартовому складі. Команда проявила характер та змогла створити камбек. У першому таймі було дуже багато помилок у передачах, позиційних, особливо на правому фланзі захисту

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Ще до Євро я говорив , що Яремчук може стати «золотою» заміною для «синьо-жовтих», так воно і сталося. Вихід Яремчука дуже посилив гру, тим більше вони були вже втомлені протистоянням з потужним Довбиком. Гол Яремчука

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Думаю, українцям вдалося переламати хід поєдинку завдяки швидкості, яка з’явилася під кінець першого тайму. Що стосується початку матчу, думаю дуже великий тиск на українських футболістів. Вони розуміли, що в разі негативного результату, можуть швидко поїхати додому",