Левченко: Попри поразку від Румунії, бачу в збірної України потенціал, ставлю на перемогу над Словаччиною

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко поділився з Соломією Романчук очікуваннями від матчу Євро-2024 між Україною та Словаччиною, який відбудеться у п'ятницю, 21 червня. Проте спочатку мова зайшла про поразку в першому турі від Румунії (3:0).

— Як взагалі оціните гру збірної України проти Румунії?

— Я думаю, що вже багато було сказано. Для всіх хлопців, тренерів, вболівальників ця гра була провальна. Якщо перші 10-15 хвилин ми жваво грали, вибудовували атаки, то потім ми всі бачили, як команда розвалилася і в нас кожна атака не складалася. Було враження, що було багато нервів, хвилювання, тому ніяких вирішальних дій ми не робили. Тільки на 70-й хвилині ми зробили перший удар по воротах. Думаю, перші два голи нас дуже підкосили, тому що, якщо подивитися, на 29-й чи 30-й хвилині Станчу забив шикарний гол, будемо казати відверто, самі собі привезли. Потім після перерви, десь на 53 хвилині Марін забив другий гол і було вже важко щось зробити. Мені здається, що цю гру ми не можемо записати собі в актив, не тільки через результат. Тому що, якщо говорити про результат, то можна побачити, як Франція грає з Австрією, яка дуже гарно грає і програє, але ми бачимо, що є багато чого, за що можна зачепитися. Якщо подивитися на ті випадки, як вони грали, то це дуже класно. А в нас такого не було. Тому важко сказати, що цей матч можна занести в актив, про це вже було багато сказано, навіть самі хлопці говорили. Будемо сподіватися, що наступний матч буде інший. Перш за все, треба показувати інший результат, зараз це найважливіше, а потім вже повинна покращуватися гра. Тому що так грати це не дуже гарно.

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— На що особливо потрібно звернути увагу перед Словаччиною?

— Та на все. Якщо подивитися, як цей чемпіонат складається, то всі команди, які є тут, вони дуже гарно готові фізично. Мені здається, що потрібно з перших хвилин брати ініціативу у свої руки та вигризати кожен клаптик поля. У матчі з Румунами ми намагалися більше заспокоїти гру, натомість вони неслися всі 90 хвилин, тому треба трохи по-іншому грати. Цим складом та командою ми можемо діяти більш вертикально, тому треба, щоб були несподівані моменти. З румунами Циганков намагався щось зробити, Судаков, ми багато чекаємо від Мудрика та Довбика, Шапаренко не дуже гарно зіграв. Думаю, треба багато що зробити, на багато що звернути увагу та подивитися, як ми можемо зі словаками перебудовуватися та відіграти на 100 відсотків.

— Із команд, які вийшли на Євро найстарша стартова 11-ка саме у Словаччини, натомість в України наймолодша. Чи зіграє цей показник на руку нашій команді?

— Та ні, не зіграє ніяк. Я ніколи не дивився на вік гравців, тому що можна взяти до уваги Маласа з Іспанії, йому 17 років, але він грає, як досвідчений гравець. Тому ніяк нам не потрібно дивитися в паспорт, повинна бути концентрація на своїй грі та бути впевненим у своїх якостях. Ця команда здатна на багато що, на гарні ігри, зокрема. Що б там не казали, як би там не вболівали, я вважаю, що в цієї команди є перспектива. Гляньте, який у нас склад. Але дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що індивідуали футбол не грають, треба грати, як команда.

— Можливо, спрогнозуєте рахунок поєдинку зі Словаччиною?

— Слухайте, ну я такий оптиміст, що я кажу, що ми переможемо. Знаю та розумію, що Словаччина перемогла Бельгію, тому для нас дуже важливо, щоб ми словаків перемагали. Я все ж бачу потенціал цієї збірної, тому скажу, що ми мінімально переможемо.