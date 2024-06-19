Бражко: Після гри неможливо було зайти в соціальні мережі, бо знав, що там буде
Півзахисник збірної України Володимир Бражко розуміє, що команда заслужила на всю критику, яку отримала після розгромної поразки від Румунії.
Про свою реакцію на хейт у соціальних мережах Володимир розповів на пресконференції.
"Після гри я намагався не брати телефон у руки, бо знав, що там буде. Не заходив ні в інстаграм, ні в телеграм, ні в ютуб. Неможливо було зайти, бо я знав, що там буде коїтися. Але ми заслужили цей хейт.
Нема нам виправдань, ми були гірші. І десь цей хейт потрібно прийняти, пропустити через себе. У мене таке вперше в житті, що такий глобальний хейт, але, я ж кажу, це заслужено. Треба пережити і зрозуміти, як нам далі грати і де ми знаходимося", — сказав Бражко.