Колишній лідер Мілана відновить кар’єру задля встановлення рекорду

Відомий японський півзахисник Кейсуке Хонда влітку поточного року стане гравцем ФК Джуронг.

Про це повідомляє пресслужба сингапурського клубу.

Хонда проведе в Джуронгу сезон 2026/27. 39-річний японець не грав з 2024 року, коли виступав з клуб Паро з Бутану.

Хонда зізнався, що відновлює кар'єру задля того, щоби встановити рекорд світового футболу за кількістю країн, у вищих лігах яких він відзначався забитими голами. На даний момент таких 10: Японія, Нідерланди, Росія, Італія, Мексика, Австралія, Бразилія, Азербайджан, Литва та Бутан.

"Я радий отримати можливість грати за Джуронг. Цьогоріч мені виповнюється 40 років, і я ставлю перед собою кілька особистих цілей, зокрема рекорд Гіннеса за голами у вищих лігах найбільшої кількості країн. Та моя головна мета в цьому клубі – виграти чемпіонат. Є кілька дуже сильних суперників, тож буде непросто, але я налаштований досягнути цього", – заявив Хонда.