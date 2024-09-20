Фергюсон: Я сумую за великими європейськими матчами

Колишній тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон розповів, чи сумує за своєю тренерською роботою.

Його слова передає ESPN.

"Так, іноді я сумую за цим. Думаю, у перший рік після виходу на пенсію я пішов на фінал чемпіонату Європи і сказав Кеті (своїй дружині): "Ось за чим я сумую — за великими матчами, за європейськими матчами".

Тому я ходив на більшість європейських фіналів, бо знаходив щось, що мені близько, що мені хотілося б робити щодня. Тому що це великі події, в яких Юнайтед завжди має брати участь", — сказав Фергюсон.