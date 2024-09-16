Екслегіонер Динамо та Шахтаря: Українська мова – дуже сексуальна

Колишній нападник Динамо та Шахтаря Еммануель Окодува в захваті від української мови.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Коли я приїхав в Україну, то люди розмовляли російською мовою. Зараз я більше розумію різницю між російською та українською мовами. Коли ви щось говорите українською, я розумію, але не можу відповісти. Мій мозок вже старіє і не так швидко вчиться. Було б краще, якби я міг говорити українською мовою. Люблю її і люблю її слухати. Коли люди говорять українською, то це дуже мило. Це дуже сексуальна мова", — сказав Окодува.

Нігерієць провів більшу частину карʼєри в Україні. Його першим клубом була Ворскла, потім виступав за київські ЦСКА та Арсенал, після чого перебрався до Шахтаря.

Транзитом через російську Кубань та бельгійський Беерсхот дістався Динамо, але за першу команду киян так і не зіграв жодного матчу. Після завершеня професійної карʼєри грав на аматорському рівні в чемпіонаті Києво-Святошинського району.