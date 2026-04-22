Ексгравець Роми працює водієм на Uber

Відомий у минулому італійський захисник Макс Тонетто працює водієм у сервісі замовлення таксі Uber.

Про це повідомляє La Repubblica.

Багато пасажирів впізнають у своєму водієві колишнього футболіста, тому Тонетто як водій користується великим попитом. На даний момент він здійснив уже понад 190 поїздок.

Така сфера діяльності Тонетто не пов'язана з фінансовими проблемами 51-річного італійця. Він інвестував кошти в бізнес з оренди авто з водієм, і вирішив самостійно попрацювати у цій сфері.

Тонетто відомий, перш за все, за виступами за Рому в 2006 – 2010 роках. З римлянами він двічі вигравав Кубок Італії та одного разу ставав володарем Суперкубку країни.

Також Тонетто захищав кольори Реджани, Фано, Равенни, Емполі, Болоньї, Лечче та Сампдорії. В 1999 році числився у Мілані, проте не провів за "россонері" жодного матчу. В 2007 році зіграв один поєдинок за збірну Італії.