Колишній хавбек Манчестер Юнайтед та збірної Бразилії затриманий поліцією через несплату аліментів

Колишній гравець Манчестер Юнайтед та збірної Бразилії Андерсон затриманий поліцією через несплату аліментів.

Про це пише Telegraf.

Йому загрожує арешт на 60 діб. Борг у несплаті аліментів становить 360 тисяч бразильських реалів (48 тисяч євро — прим.). Якщо екс-футболіст негайно сплатить аліменти, то звинувачення будуть зняті.

36-річний Андерсон не грає у футбол з 2020 року, коли залишив Демірспор. Також грав за Корітібу, Фіорентину, Греміо та Порту.

З 2007 до 2015 року виступав за Манчестер Юнайтед. В АПЛ за клуб провів 105 матчів і забив 6 голів. Також на рахунку хавбека 8 матчів за збірну Бразилії.