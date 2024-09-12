Колишній хавбек Манчестер Юнайтед та збірної Бразилії затриманий поліцією через несплату аліментів
Андерсон
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Колишній гравець Манчестер Юнайтед та збірної Бразилії Андерсон затриманий поліцією через несплату аліментів.
Про це пише Telegraf.
Йому загрожує арешт на 60 діб. Борг у несплаті аліментів становить 360 тисяч бразильських реалів (48 тисяч євро — прим.). Якщо екс-футболіст негайно сплатить аліменти, то звинувачення будуть зняті.
36-річний Андерсон не грає у футбол з 2020 року, коли залишив Демірспор. Також грав за Корітібу, Фіорентину, Греміо та Порту.
З 2007 до 2015 року виступав за Манчестер Юнайтед. В АПЛ за клуб провів 105 матчів і забив 6 голів. Також на рахунку хавбека 8 матчів за збірну Бразилії.