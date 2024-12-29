Колишній гравець Динамо залишив переможця Кубку Лібертадорес

Хавбек Че Че залишив бразильський Ботафого, за який грав із квітня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба "фогао".

32-річний футболіст минулого сезону відіграв 28 поєдинків у Серії А та 15 матчів у Кубку Лібертадорес. Результативними діями не відзначався. Він більшість матчів розпочинав на лаві запасних.

Зазначимо, що Ботафого наприкінці листопада завоював Кубок Лібертадорес, хоча ще три роки тому грав у Серії Б.

Нагадаємо, влітку 2018 року київське Динамо купило гравця за 4,8 млн євро у Палмейраса. У квітні 2019 "біло-сині" продали його за 5 млн Сан-Паулу. Загалом за Динамо бразилець відіграв 16 матчів, голів не забивав.