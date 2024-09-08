Колишній півзахисник Барселони та Тоттенгема повісив бутси на цвях

Бразильський півзахисник Паулінью завершив професійну карʼєру.

Про це 36-річний гравець оголосив у соціальних мережах.

Упродовж карʼєри Паулінью пограв за низку клубів, зокрема за Барселону та Тоттенгем. У складі каталонців він відіграв 34 поєдинки в сезоні-2017/18, в яких забив 9 голів та віддав 3 асисти, а за "шпор" провів 67 ігор у 2013-2015 роках (10+7).

Також бразилець виступав за Гуанчжоу Евергранд (Китай), Аль-Ахлі (Саудівська Аравія), ЛКС Лодзь (Польща) та інші клуби. Останні два роки кар’єри Паулінью провів у рідному Корінтіансі. Втім, за цей час він узяв участь у лише трьох матчах.

Також центральний хавбек має у своєму активі 56 появ у футболці збірної Бразилії. На його рахунку 13 голів за "селесао".