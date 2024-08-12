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Ексгенеральний директор Зорі працюватиме у клубі окупованого Луганська

Олександр Булава — 12 серпня, 14:00
Ексгенеральний директор Зорі працюватиме у клубі окупованого Луганська

Колишній генеральний директор Зорі Станіслав Оганов отримав аналогічну посаду у так званій "Зорі", яка буде виступати в окупованому Луганську.

Про це вказано на сторінці клубу у соцмережі.

Нещодавно у Луганську відбулась презентація "Зари" — футбольного клубу, який заснували у січні цього року. На ній 66-річний фахівець значиться, як генеральний директор.

Зазначимо, що очолив та званий клуб Максим Тищенко. Він перебував у системі київського Динамо з 1992 по 1993 рік, а з 1995-го виступав та працював лише в російських клубах.

Нагадаємо, Оганов покинув Зорю восени 2022 року. Тоді причиною відходу назвали розбіжності поглядів на роботу клубу.

Оганов Зоря Луганськ

Оганов

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