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Соболь віддав гольовий пас за Страсбур у Кубку Франції

Роман Синчук — 22 грудня 2024, 15:38
Соболь віддав гольовий пас за Страсбур у Кубку Франції
Едуард Соболь, Getty Images

Український захисник Страсбура Едуард Соболь відзначився першою результативною дією в поточному сезоні.

В 1/32 фіналу Кубка Франції проти аматорського Кале колишній фулбек збірної України результативно подав із кутового на голову бразильцеві Андрею Сантосу.  

Загалом проти Кале Соболь відбігав 70 хвилин і заробив жовту картку, а його команда виграла 3:0.

Очікується, що вже в січні Едуард шукатиме новий клуб. У Страсбурі він не потрапляє до складу і з літа лише двічі вийшов на заміну в Лізі 1, сумарно набігавши там 31 хвилину.

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Едуард Соболь

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