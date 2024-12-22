Соболь віддав гольовий пас за Страсбур у Кубку Франції

Український захисник Страсбура Едуард Соболь відзначився першою результативною дією в поточному сезоні.

В 1/32 фіналу Кубка Франції проти аматорського Кале колишній фулбек збірної України результативно подав із кутового на голову бразильцеві Андрею Сантосу.

Загалом проти Кале Соболь відбігав 70 хвилин і заробив жовту картку, а його команда виграла 3:0.

⚽GOAL| 📽️|||| Andrey Santos 57′

RC Calais 0-1 Strasbourg pic.twitter.com/fSFQ9fJLXn — Toni (@Footballfan0088) December 21, 2024

Очікується, що вже в січні Едуард шукатиме новий клуб. У Страсбурі він не потрапляє до складу і з літа лише двічі вийшов на заміну в Лізі 1, сумарно набігавши там 31 хвилину.