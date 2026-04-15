Ексгравець збірної Англії завершив кар'єру і очолив клуб в ОАЕ

Колишній півзахисник збірної Англії Джонджо Шелві оголосив про завершення ігрової кар'єри та одразу перейшов до тренерської роботи.

Про це повідомляє пресслужба Ньюкасла.

Експівзахисник очолив Арабіан Фалконс, клуб із третього дивізіону чемпіонату ОАЕ, за який виступав з вересня 2025 року.

"Моя амбіція – піднятися на саму вершину тренерської роботи, і це ідеальний проєкт, щоб довести себе та те, на що я здатен", – сказав Шелві.

За час професійної кар'єри Шелві захищав кольори Чарльтон Атлетік, Ліверпуль, Свонсі Сіті, Ньюкасл Юнайтед, Ноттінгем Форест, Бернлі, а також турецьких клубів Чайкур Різеспор та Еюпспор.

У 2012 році він дебютував за збірну Англії, за яку загалом провів шість поєдинків.

Напередодні досвідчений голкіпер Брюгге Сімон Міньйоле оголосив про завершення кар'єри після завершення поточного сезону.