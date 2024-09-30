Зарплата головного арбітра збільшилася вдвічі в порівнянні з минулим сезоном – джерело назвало суми

Головні арбітри матчів Української Прем’єр-ліги отримали суттєве підвищенні заробітної плати в порівнянні з попереднім сезоном.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

За його інформацією, якщо після матчу в жодної з команд не має претензій до роботи судді, то він отримує 60 тисяч гривень – для порівняння, минулого сезону зарплата становила 30 тисяч. Втім, якщо в комітету арбітрів УАФ є зауваження до арбітра, то йому виплачують 45 тисяч гривень.

Витрати на оплату роботи бригади арбітрів бере на себе клуб, який приймає матч. Загалом виділяється 321 тисяча гривень: 60 – головному, решта розподіляється між усіма іншими суддями, які працюють на поєдинку. Ще 90 тисяч йде на оплату системи ВАР.