Два лідери збірної Бельгії попросили тренера не викликати їх на матчі Ліги націй: у чому причина

Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку попросили головного тренера збірної Бельгії Доменіко Тедеско не включати їх у заявку на жовтневі матчі в Лізі націй.

Про це розповів сам Тедеско. Його слова наводить GVA.

"У мене була довга телефонна розмова з Кевіном. У нього травма, але він дуже мотивований продовжити кар'єру в збірній і зіграти на чемпіонаті світу-2026. Він попросив пропустити це вікно, а також матчі в листопаді, щоб подбати про своє тіло. Через клубний чемпіонат світу графік став ще більш напруженим. Але коли присутність Кевіна буде дійсно важливою, на чемпіонаті світу, він буде в складі. З Ромелу ситуація така ж. Він дуже пізно перейшов до Наполі і ще не відчуває себе у своїй тарілці, тому він попросив нас попрацювати з ним індивідуально", - сказав Тедеско.

У жовтні Бельгія зіграє два матчі проти топсуперників. 10 числа "червоні дияволи" на виїзді зустрінуться з Італією, а чотирма днями пізніше прийматимуть Францію.