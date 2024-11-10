Не хоче розлучатися з пам’ятною річчю: Довбик задонатив круглу суму на збір із розіграшем власної футболки

Нещодавно відомий блогер та колишній гравець рівненського Вереса Дмитро Поворознюк запустив збір на комплексний бомбер для бійців 12-го окремого танкового батальйону, які боронять Україну на Запорізькому напрямку.

Але це не просто збір, а ще й розіграш футболки нападника збірної України Артема Довбика, яку він підписав одразу після переходу в Рому. Для того, щоб стати учасником аукціону, потрібно зробити пожертву на суму 200 гривень. Що більший донат, тим вищі шанси виграти цінний футбольний артефакт.

Станом на 13:00 10 листопада на банці накопичено понад 92 тисячі гривень (ціль збору – 250 тисяч). Майже третина зібраної суми – це "хет-трик" самого Довбика, який задонатив 29 тисяч 999 гривень.

Хтозна, можливо, Артем не хоче розлучатися зі своєю першою футболкою в римському клубі, і тому вирішив зробити донат, який робить його беззаперечним фаворитом розіграшу.

Звісно ж, це жарт – очевидно, що навіть якщо рандомайзер визначить переможцем Довбика, то футболіст відмовиться від приза на користь кого із вболівальників.

До слова, сьогодні в українського бомбардира буде нагода оформити хет-трик на футбольному полі – о 16:00 за київським часом Рома прийматиме Болонью. Цього сезону Артем взяв участь у 14 матчах, у яких відзначився шістьома голами.

Цікаво, що з великою ймовірністю після сьогоднішнього матчу Довбик та компанія залишаться без тренера. За інформацією La Gazzetta dello Sport, керівництво Роми вирішило звільнити Івана Юрича незалежно від результату матчу проти Болоньї.