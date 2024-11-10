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Не хоче розлучатися з пам’ятною річчю: Довбик задонатив круглу суму на збір із розіграшем власної футболки

Ігор Чернявський — 10 листопада 2024, 13:00
Instagram Артема Довбика
Не хоче розлучатися з пам’ятною річчю: Довбик задонатив круглу суму на збір із розіграшем власної футболки

Нещодавно відомий блогер та колишній гравець рівненського Вереса Дмитро Поворознюк запустив збір на комплексний бомбер для бійців 12-го окремого танкового батальйону, які боронять Україну на Запорізькому напрямку.

Але це не просто збір, а ще й розіграш футболки нападника збірної України Артема Довбика, яку він підписав одразу після переходу в Рому. Для того, щоб стати учасником аукціону, потрібно зробити пожертву на суму 200 гривень. Що більший донат, тим вищі шанси виграти цінний футбольний артефакт.

Станом на 13:00 10 листопада на банці накопичено понад 92 тисячі гривень (ціль збору – 250 тисяч). Майже третина зібраної суми – це "хет-трик" самого Довбика, який задонатив 29 тисяч 999 гривень.

Хтозна, можливо, Артем не хоче розлучатися зі своєю першою футболкою в римському клубі, і тому вирішив зробити донат, який робить його беззаперечним фаворитом розіграшу.

Звісно ж, це жарт очевидно, що навіть якщо рандомайзер визначить переможцем Довбика, то футболіст відмовиться від приза на користь кого із вболівальників.

До слова, сьогодні в українського бомбардира буде нагода оформити хет-трик на футбольному полі – о 16:00 за київським часом Рома прийматиме Болонью. Цього сезону Артем взяв участь у 14 матчах, у яких відзначився шістьома голами.

Цікаво, що з великою ймовірністю після сьогоднішнього матчу Довбик та компанія залишаться без тренера. За інформацією La Gazzetta dello Sport, керівництво Роми вирішило звільнити Івана Юрича незалежно від результату матчу проти Болоньї.

війна Рома Артем Довбик