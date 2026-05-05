Доннарумма отримав найбільше жовтих карток в сезоні серед воротарів

Голкіпер Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма став найбільш недисциплінованим воротарем європейських чемпіонатів після емоційних протестів у матчі проти Евертона.

Італійський футболіст отримав своє сьоме попередження в сезоні під час поєдинку англійської Прем'єр-ліги проти Евертона, який завершився нічиєю з рахунком 3:3. Завдяки цьому він очолив рейтинг воротарів з найбільшою кількістю жовтих карток у десяти найкращих лігах Європи.

Інцидент стався під час другого голу "мерсисайдців", який був забитий після розіграшу кутового. Доннарумма був переконаний, що проти нього порушили правила в цьому епізоді. Воротар Мансіті настільки відчайдушно вимагав скасувати гол, що навіть став на коліна перед головним арбітром Майклом Олівером. Після цього отримав жовту картку за розмову з арбітром.

Зазначимо, що цей сезон перший для Доннарумми в складі Манчестер Сіті. Він зіграв 40 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів та 16 разів зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Доннарумма під час серії пенальті за вихід на ЧС-2026 порвав шпаргалку воротаря боснійців.