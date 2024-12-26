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Стопами батька: маленька донечка лідера Шахтаря вирішила стати футболісткою

Богдан Войченко — 26 грудня 2024, 18:10
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Стопами батька: маленька донечка лідера Шахтаря вирішила стати футболісткою

Дружина вінгера Шахтаря Олександра Зубкова опублікувала у соціальних мережах миле відео з донькою.

Ганна показала перші кроки 3-річної Софійки у футболі. Дитина спробувала свої сили у виді спорту батька.

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На короткому відео видно, як дівчинка вдало обігрує хлопчика і забиває м'яч у його ворота.

Нагадаємо, Олександр і Ганна одружилися у 2019 році, а вже взимку 2021-го народилася Софія.

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Цього сезону на рахунку 28-річного футболіста 5 голів і 3 результативні передачі в 12 матчах УПЛ.

Контракт українця з Шахтарем розрахований до липня 2027 року.

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