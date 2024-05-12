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Воротар Шахтаря: Хотілося порадіти, але брат загинув на війні

— 12 травня, 00:40
Воротар Шахтаря: Хотілося порадіти, але брат загинув на війні

Воротар Шахтаря Дмитро Різник не зміг стримати сліз після чемпіонського "Класичного" через згадку про старшого брата Сергія, який загинув на війні.

Про свої переживання футболіст розповів у коментарі Tribuna.com.

"Емоції такі були… Хотілося порадіти, але в мене така ситуація в сім’ї. Може, знаєте – брат загинув на війні. Він не дочекався. Ми з ним говорили про це до того, як він загинув. Тому для мене це було емоційно дуже тяжко", - сказав Різник.

Сергій Різник загинув 7 вересня 2023 року, коли отримав мінно-вибухову травму на Луганщині. Йому було 34 роки.

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