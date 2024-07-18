Директор Діназа: Гамлетівське питання "Бути чи не бути?" до останнього висіло в повітрі

Директор Діназа Сергій Старенький зізнався, що питання щодо участі команди в наступному сезоні було вирішено в останній момент.

Про це він розповів у коментарі FootBoom.

"Вважайте, що ми заскочили в останній вагон потяга, який прямував у новий сезон. Гамлетівське питання "Бути чи не бути?" до останнього висіло в повітрі. Я провів численні зустрічі з потенційними парнерами та спонсорами, і врешті знайшов людей, котрі погодились підставити надійне плече вишгородському футболу.

Нові інтестори ніяк не пов'язані з чернігівським клубом (Десною — прим.). Прийде час і ви про все дізнаєтесь. Можу сказати одне: завдяки цим небайдужим людям Діназ житиме. Вони врятували команду від смерті", — сказав Старенький.