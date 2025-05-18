Чемпіонська нічия: огляд матчу Чорноморець – Динамо Київ
Київське Динамо зіграло внічию з одеським Чорноморцем у матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги.
Цей результат приніс киянам чемпіонський титул, який став 30 в історії столичного клубу.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
29 тур, 18 травня
Чорноморець – Динамо 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Ярмоленко, 54, 1:1 – Хобленко, 68
Чорноморець: Рудько, Ракицький, Білошевський, Скиба, Єрмаков, Мустафаєв (Робакідзе, 64), Сігеєв (Безбородько, 82), Когут (Габелок, 64), Бутко, Хобленко, Попов (Янаков, 56)
Динамо: Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко, Шапаренко (Бражко, 66), Михайленко, Буяльський (Піхальонок, 81), Ярмоленко (Волошин, 66), Кабаєв, Ванат
Попередження: Хобленко, Михайленко, Шапаренко
Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли виграти Кубок країни у переможній кампанії.
Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 перемог – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.
Окрім того, Чорноморець не зміг "зробити неможливе" та достроково вилетів у Першу лігу за підсумками сезону.