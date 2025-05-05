Помер представник фанатського руху Динамо та військовий Француз

Помер уболівальник київського Динамо та військовий Даніель Ковальчук на позивний "Француз". Його серце перестало битися 3 травня 2025 у Києві.

Про це повідомляє пресслужба столичного колективу.

Причини смерті захисника не вказуються. Даніель боронив Україну з 2014 року.

"Даніель потрапив на фанатську трибуну Динамо у 2012 році, виділявся своєю ідейністю та щирістю. У 2014 приєднався до 3 роти 2 батальйону полку Азов. У лютому 2015 брав участь у Широкінській операції. Після звільнення зі служби, почав розвиватись у сфері особистої охорони, став фахівцем у практичній стрільбі з пістолета. У 2019 разом з Максом Регбістом розпочав проект "Civil Safety Academy", навчивши сотні людей працювати зі зброєю. На ротаціях поміж війною Француза часто можна було зустріти на матчах нашого клубу", - йдеться в повідомленні.

З першого дня повномасштабного вторгнення долучився до створення добровольчого підрозділу, який складався переважно з фанатів Динамо. У березні 2022 року отримав серйозне поранення ніг.

За рік після поранення Даніель відновився та створив підрозділ morana_team. Разом з побратимами Француз воював на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Помер у Києві 3 травня, йому було 35 років.