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Динамо та Полісся назвали стартові склади на матч 13 туру УПЛ

Олексій Мурзак — 10 листопада 2024, 17:01
Динамо та Полісся назвали стартові склади на матч 13 туру УПЛ

Київське Динамо та Полісся назвали стартові склади на матч 13 туру чемпіонату України.

Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Тимчик, Буяльський, Дубінчак.

Полісся: Волинець, Сарапій, Віале, Михайліченко, Смоляков, Бабенко, Лєднєв, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луіфер.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

"Біло-сині" посідають друге місце, набравши за 11 матчів 29 очок. "Вовки" йдуть на 4 сходинці, маючи на 7 балів менше.

Динамо Київ Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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