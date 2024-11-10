Динамо та Полісся назвали стартові склади на матч 13 туру УПЛ
Київське Динамо та Полісся назвали стартові склади на матч 13 туру чемпіонату України.
Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, Тимчик, Буяльський, Дубінчак.
Полісся: Волинець, Сарапій, Віале, Михайліченко, Смоляков, Бабенко, Лєднєв, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луіфер.
Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
"Біло-сині" посідають друге місце, набравши за 11 матчів 29 очок. "Вовки" йдуть на 4 сходинці, маючи на 7 балів менше.