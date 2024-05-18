Стопами Дніпра-1: стало відомо, з якого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стартуватиме Динамо

Для київського Динамо єврокубкова кампанія 2024/25 розпочнеться з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

На це вплинуло те, що празька Славія посіла друге місце у чемпіонаті Чехії. Якби цього не сталося, київський клуб стартував би з третього раунду.

Вищезазначене означає, що для того, аби гарантувати собі єврокубкову осінь, Динамо необхідно пройти щонайменше одного суперника.

Якщо ж команда Олександра Шовковського почергово поступиться у відборах до Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, то взагалі залишиться без основної стадії єврокубків у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, таким антирекордом улітку минулого року "відзначився" Дніпро-1. Спершу українська команда вилетіла з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від грецького Панатінаїкоса, потім — з Ліги Європи від Славії, після чого не змогла подужати трнавський Спартак у плей-оф відбору до Ліги конференцій.