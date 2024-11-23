Шапаренко та Ванат – у стартовому складі Динамо на матч з Чорноморцем

Тренерський штаб Динамо оголосив стартовий склад команди на матч 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Буяльський (к), Михавко, Біловар

Чорноморець: Рудько, Лацабідзе, Мозес, Удод, Білошевський, Кисіль, Шпорн, Сігєєв, Кайо Гомес, Петряк, Хобленко

Поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також трансляція буде доступна на каналі 2+2.

Напередодні поєдинку кияни очолюють турнірну таблицю, маючи 32 очки у 12 іграх чемпіонату України. Чорноморець знаходиться на 13 сходинці після 13 зіграних поєдинків та має 13 залікових пунктів у активі.