Динамо – Шахтар: нова червона та пристрасті "класичного"

Матчі Динамо та Шахтаря завжди відрізняли велика пристрасть та експресія. Були вони й у грі, яка відбулася в неділю, 27 жовтня. У першому "українському класичному" в новому сезоні, який завершився з рахунком 1:1.

Гра ледве встигла розпочатися, тривала 10-та секунда, як сталося зіткнення Георгія Судакова та Володимира Бражка. У грі настала пауза, а герої епізоду довго лежали на траві, корчачись від болю. Здалося, що збірній України таких пристрастей у матчі команд-грандів УПЛ точно не потрібні. Ні, цього разу без пошкоджень, але той факт, що серйозне зіткнення сталося вже на старті поєдинку, зайвий раз нагадало, наскільки принципові суперники зійшлися на полі.

Втім, далі гравці були націлені на м'яч, а команди думали виключно про створення. Вже на 3 хвилині перший небезпечний момент стався біля воріт Георгія Бущана, коли пробив Егіналду. Динамо відповіло закиданням у штрафний майданчик від Міхавка та надійною грою Різника. А далі...

ФК Динамо Київ

Перед матчем склалася стійка думка, що Динамо сьогодні обов'язково перерве свою безвиграшну серію, яка триває вже три з половиною роки, з 17 квітня 2021 року. Але... Перший тайм зовсім не показав здібності киян не те що виграти, а навіть на рівних грати з "гірниками".

Гості стадіону "Динамо" ім. Лобановського повністю контролювали зустріч, створили масу моментів і киян могло врятувати лише те, що на перерву команди йшли за рівного рахунку. У вболівальників киян була надія на те, що після перерви гра зміниться. А натомість на 48-й хвилині, "гірники" заштовхали м'яч у ворота після кутового, удару Егіналду головою та добивання Бондаря.

ФК Шахтар Донецьк

І лише після цього господарі поля "прокинулися". Ванат завдав удару по воротах, але його заблокували, Волошин примудрився не забити буквально з метра, а Дубінчак пробив із дальньої дистанції, майже з центру поля, але м'яч пройшов за лічені сантиметри від стійки.

Гра розкрилася, а разом із нею з'явилася і звична для матчів Динамо та Шахтаря експресія. Не стримався в центрі поля Криськів, який явно не встигав до м'яча у простому епізоді, який не становив жодної небезпеки для воріт "гірників" – червона картка та вилучення.

ФК Шахтар Донецьк

Минуло кілька хвилин біля штрафного майданчика суперника грубо сфолив Андрієвський – попередження. Загалом, як завжди, у матчах двох грандів. Пішла відкрита, гостра гра, разом з тим, обидві команди не втрачали можливості болючіше "вколоти" одна одну. І не лише у переносному значенні.

Окремо варто відзначити якість гри. Команди ніби скинули кайдани після всіх своїх невдач у єврокубках, при цьому, не просто "рвали та метали", а комбінували, намагалися грати гарно та витончено. І на цей перформанс було дійсно приємно дивитися. Наче ми повернулися у довоєнний час "того" Шахтаря та "того" Динамо, на 10-12 років тому.

ФК Шахтар Донецьк

Так, не завжди виходило у Динамо, так, Конопля не забив із вбивчої позиції, завдавши удару з лінії штрафного майданчика (ворота киян врятував центральний захисник Біловар). Але при цьому команди намагалися, демонструючи досить якісний футбол. Залишившись у меншості "гірники", звичайно, більше думали про оборону, але й не грали просто на відбій, чому свідченням момент Коноплі.

Кияни зрівняли рахунок на 87-й хвилині, що було абсолютно логічно. Наприкінці матчу Шахтар притиснувся до власних воріт, але удар Караваєва ні захисники, ні голкіпер Різник відбити вже не змогли. А от здобути свою першу з квітня 2021 року перемогу кияни так і не зуміли. Хоч і продовжували атакувати, під гучні вигуки свого тренера, якого було чутно навіть у телетрансляції. Олександр Шовковський буквально вимагав жестами від підопічних йти та добивати суперника, який грав у меншості.

ФК Динамо Київ

1:1 – рахунок, який по-великому рахунку не влаштував жодну зі сторін. Динамо втратило одноосібне лідерство у турнірній таблиці, у команди тепер 26 очок, як і в Олександрії. Своєю чергою, у Шахтаря 20 залікових балів команда не скоротила відставання від киян, залишившись на 4-му місці в таблиці. Але після очної гри двох грандів стало ясно, що ще нічого не ясно. І попереду на нас чекає захоплююча гонка довжиною у 20 турів. Шахтар ще нічого не програв, а Динамо – не виграло.

Відповідальний редактор – Станіслав Лисак