Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо – Ференцварош

Матч 4 туру загального етапу Ліги Європи Динамо – Ференцварош судитиме шведська бригада арбітрів.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Головним арбітром зустрічі призначений Мохаммед аль-Хакім. Його асистенти – Фредрік Клювер, Макс-Робін Вільде, четвертий арбітр – Віктор Вольф.

Арбітри VAR Пол ван Букел (відеоасистент) та Роб Діперінк (помічник відеоасистента) – обидва з Нідерландів.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Ференцварош відбудеться в четвер, 7 листопада, в Гамбурзі. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.