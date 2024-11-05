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Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо – Ференцварош

Олексій Мурзак — 5 листопада 2024, 16:27
Визначилась бригада арбітрів на матч Динамо – Ференцварош
Мохаммед аль-Хакім
spintso.com

Матч 4 туру загального етапу Ліги Європи Динамо – Ференцварош судитиме шведська бригада арбітрів.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Головним арбітром зустрічі призначений Мохаммед аль-Хакім. Його асистенти – Фредрік Клювер, Макс-Робін Вільде, четвертий арбітр – Віктор Вольф.

Арбітри VAR Пол ван Букел (відеоасистент) та Роб Діперінк (помічник відеоасистента) – обидва з Нідерландів.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Ференцварош відбудеться в четвер, 7 листопада, в Гамбурзі. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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