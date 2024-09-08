Дешам назвав ідеальну позицію для Мбаппе

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що форвард Кіліана Мбаппе не є гравцем штрафного майданчика.

Цитує Дешама GFFN.

"Він атакувальний футболіст, який грає на центральній позиції, що забезпечує йому більшу свободу. Але якщо ви очікуєте, що він буде точкою кріплення у нападі, то це не про нього.

Він грає на цій позиції у збірній та в клубі, з тією свободою, яка йому необхідна. Кіліан не чистий гравець штрафного майданчика. Потрібно організувати гру навколо нього так, щоб забезпечити максимально можливу взаємодоповнюваність", — сказав Дешам.