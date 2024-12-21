Тоттенгем – Ліверпуль: де дивитися центральний матч 17 туру АПЛ

Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграє проти Тоттенгема у 17 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 22 грудня, на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "червоні" розташувалися на 1 сходинці турнірної таблиці, заробивши 36 очок у 15 матчах. "Шпори" знаходяться на 11 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 23 бали.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом матчу є Ліверпуль з коефіцієнтом 1,75. На нічию дають 4,30, а успіх Тоттенгема оцінюється у 4,25.

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