Тоттенгем – Ліверпуль: де дивитися центральний матч 17 туру АПЛ
Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграє проти Тоттенгема у 17 турі АПЛ сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у неділю, 22 грудня, на стадіоні "Тоттенгем Готспур Стедіум" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Напередодні поєдинку "червоні" розташувалися на 1 сходинці турнірної таблиці, заробивши 36 очок у 15 матчах. "Шпори" знаходяться на 11 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 23 бали.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом матчу є Ліверпуль з коефіцієнтом 1,75. На нічию дають 4,30, а успіх Тоттенгема оцінюється у 4,25.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.