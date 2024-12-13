Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ та хто фаворит

Чинний чемпіон АПЛ Манчестер Сіті зіграє проти Манчестер Юнайтед у 16 турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 15 грудня, на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "містяни" розташувалися на 4 сходинці турнірної таблиці, заробивши 27 очок у 15 матчах. МЮ знаходиться на 13 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 19 балів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом манчестерського дербі є Ман Сіті з коефіцієнтом 1,63 На нічию дають 4,55, а успіх "червоних дияволів" оцінюється у 4,85.

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