Манчестер Сіті – Евертон: де дивитися матч Миколенка проти чемпіона АПЛ у 18 турі

Чинний чемпіон Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зіграє проти Евертона, за який виступає українець Віталій Миколенко, у 18 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 26 грудня, на "Етіхад Стедіум" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "містяни" розташувалися на 7 сходинці турнірної таблиці, заробивши 27 очок у 17 матчах. "Іриски" знаходяться на 15 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 16 балів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом матчу є Ман Сіті з коефіцієнтом 1,37. На нічию дають 5,30, а успіх Евертона оцінюється у 8,20.

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