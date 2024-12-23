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Ліверпуль – Лестер: де дивитися матч лідера АПЛ у 18 турі

Микола Дендак — 23 грудня 2024, 23:20
Ліверпуль – Лестер: де дивитися матч лідера АПЛ у 18 турі

Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграє проти новачка турніру Лестера у 18 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 26 грудня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "червоні" розташувалися на 1 сходинці турнірної таблиці, заробивши 39 очок у 16 матчах. Лестер знаходиться на 17 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 14 балів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, абсолютним фаворитом матчу є мерсисайдці з коефіцієнтом 1,11. На нічию дають 10:00, а успіх Лестера оцінюється у 23,00.

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