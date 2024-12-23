Ліверпуль – Лестер: де дивитися матч лідера АПЛ у 18 турі
Лідер Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зіграє проти новачка турніру Лестера у 18 турі АПЛ сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться у четвер, 26 грудня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Напередодні поєдинку "червоні" розташувалися на 1 сходинці турнірної таблиці, заробивши 39 очок у 16 матчах. Лестер знаходиться на 17 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 14 балів.
На думку ліцензійного букмекера Favbet, абсолютним фаворитом матчу є мерсисайдці з коефіцієнтом 1,11. На нічию дають 10:00, а успіх Лестера оцінюється у 23,00.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
- ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.