Борнмут – Крістал Пелес: де дивитися матч Забарного у 18 турі

Один з лідерів Англійської Прем'єр-ліги Борнмут, за який виступає українець Ілля Забарний, зіграє проти Крістал Пелеса у 18 турі АПЛ сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у четвер, 26 грудня, на "Віталіті Стедіум" у Борнмуті. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "вишні" розташувалися на 5 сходинці турнірної таблиці, заробивши 28 очок у 17 матчах. Крістал Пелес знаходиться на 16 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 16 балів.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом матчу є Борнмут з коефіцієнтом 1,93. На нічию дають 3,75, а успіх Пелеса оцінюється у 3,90.

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