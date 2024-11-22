Ворскла – ЛНЗ Черкаси: де дивитися матч УПЛ

Ворскла прийматиме черкаський ЛНЗ у межах поєдинку 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 23 листопада, на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського в Полтаві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку ЛНЗ знаходиться на шостій сходинці турнірної таблиці, набравши 18 залікових пунктів у 13 матчах.

Полтавська Ворскла відстає від черкасців на 5 очок та розташувалася на 12 позицїі чемпіонату України.