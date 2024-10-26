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Верес – Ворскла: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 26 жовтня, 15:47
Верес – Ворскла: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Верес прийматиме полтавську Ворсклу в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 27 жовтня, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Верес наразі знаходиться на 11 сходинці турнірної таблиці, заробивши 10 очок в останніх 10 матчах. Ворскла відстає від рівненської команди на 1 заліковий пункт.

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