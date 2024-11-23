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Верес – Олександрія: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 23 листопада 2024, 11:03
Верес – Олександрія: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Верес зустрінеться з Олександрією у межах поєдинку 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 24 листопада, на стадіоні "Авангард" у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку підопічні Руслана Ротаня мають рівну кількість очок з лідером чемпіонату України, київським Динамо. Обидві команди після 12 зіграних поєдинків мають по 32 залікові пункти в активі.

Верес наразі розташувався в середині турнірної таблиці. Рівненський клуб знаходиться на 8 позиції з 15 набраними очками після 13 матчів.

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