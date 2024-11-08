Шахтар Донецьк – Зоря: де дивитися матч УПЛ

Донецький Шахтар зіграє з луганською Зорею в межах 13 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 10 листопада, на стадіоні "Арена-Львів". Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Шахтар наразі знаходиться на третій сходинці після 11 зіграних матчів. У активі "гірників" 23 залікових бали.

Луганська Зоря провела 12 матчів у чемпіонаті України, заробила 15 очок та розташувалася на дев'ятій позиції УПЛ.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стануть підопічні Маріно Пушича з коефіцієнтом 1,26. На нічию дають 5,90, а успіх Зорі оцінюється у 11,00.

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