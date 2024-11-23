Рух – Лівий берег: де дивитися матч УПЛ

Рух зустрінеться з Лівим берегом у межах 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться в неділю, 24 листопада, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні поєдинку Рух розташувався на дев'ятій сходинці чемпіонату України, заробивши 15 очок у 12 зіграних матчах.

Лівий берег наразі знаходиться в нижній частині турнірної таблиці. Київський клуб має 9 пунктів після 13 поєдинків та 14 позицію, маючи рівну кількість залікових балів з Оболоню.