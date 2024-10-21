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Рух – Карпати: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 21 жовтня, 06:30
Рух – Карпати: де дивитися матч УПЛ
ФК Рух

Львівські Карпати зустрінуться з Рухом у межах 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 21 жовтня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Зазначимо, що Рух після восьми зіграних матчів розташувався на сьомій сходинці турнірної таблиці. Перемога дозволить підопічним Віталія Пономарьова піднятися на п'яте місце. Карпати наразі знаходяться на 11 місці після 9 ігор, маючи в активі дев'ять очок.

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