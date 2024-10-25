Рух – Чорноморець: де дивитися матч УПЛ

Рух прийматиме одеський Чорноморець у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 25 жовтня, на стадіоні "Арена Львів" у однойменному місті. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти зіграних матчів Рух розташувався на сьомій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Чорноморець зіграв 10 матчів у чемпіонаті України та заробив 11 залікових балів.