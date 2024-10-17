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Полісся – Лівий берег: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 17 жовтня, 14:15
Полісся – Лівий берег: де дивитися матч УПЛ
ФК Полісся

Житомирське Полісся прийматиме київський Лівий берег у 10 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться на "Центральному стадіоні" в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Наразі Полісся розташувалося на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого Динамо на 2 залікових пункти. Лівий берег знаходиться на 14-му місці з 7 очками, ця позиція дає право зіграти з одним з клубів Першої ліги за право виступати в наступному сезоні УПЛ.

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