Полісся – Колос: де дивитися матч УПЛ

Житомирське Полісся зустрінеться з Колосом з Ковалівки у межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 25 жовтня, на "Центральному міському стадіоні Полісся" в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти зіграних матчів Полісся розташувалося на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого Динамо на 4 очки. Колос наразі знаходиться на 13 позиції чемпіонату УПЛ з 8 набраними балами.