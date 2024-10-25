Олександрія – Інгулець: де дивитися матч УПЛ

Олександрія прийматиме Інгулець з Петрового в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 26 жовтня, на культурно-спортивному комплексі "Ніка". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після дев'яти матчів Олександрія розташувалася на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідируючого Динамо на 2 залікових пункти. Інгулець наразі знаходиться на останній сходинці чемпіонату України, підопічні Василя Кобіна досі не здобули жодної перемоги в УПЛ.