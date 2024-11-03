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Оболонь – Верес: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 3 листопада, 13:25
Оболонь – Верес: де дивитися матч УПЛ
УПЛ

Оболонь прийматиме рівненський Верес у межах 12 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 4 листопада, на стадіоні "Оболонь Арена" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Після 11 турів Оболонь розташувалася на передостанній сходинці турнірної таблиці, маючи п'ять очок. Верес наразі знаходиться на 11 позиції, заробивши 11 балів у 11 поєдинках чемпіонату України.

Верес Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

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